Juventus, rescissione del contratto | Fatta luce sulla situazione

Dopo la rescissione del contratto si è parlato anche di una nuova avventura in Serie A, alla Lazio per l’esattezza. Ma Dani Alves resterà in Brasile.

Il portale calciomercato.it ha dato un aggiornamento riguardante un ex calciatore della Juventus. Dani Alves ha militato in bianconero nella stagione 2016-2017 culminata con la finale di Champions League persa a Cardiff. Dopo l’esperienza al PSG è tornato in patria al San Paolo dove ha avuto di recente grossi problemi. L’ex terzino bianconero ha vestito la maglia numero 10 a testimonianza di come la sua classe fosse cristallina e immensa. Da capitano della Selecao ha scritto pagine importanti anche in Nazionale, ma è in Europa al Barcellona che ha fatto incetta di trofei.

Dani Alves, che succede all’ex Juventus

Nei giorni scorsi è venuto fuori il caos che ha colpito Dani Alves tra le fila del San Paolo. Era stata anche indetta una conferenza stampa da parte dei rappresentati del club brasiliano per spiegare la situazione. Il terzino destro ex Juventus aveva alcuni stipendi arretrati e le due parti stavano trattando per trovare una soluzione. Alla fine, si è optato per la rescissione del contratto che è diventata ufficiale. Del futuro dell’ex Juventus si è parlato anche in ottica di un ritorno in Serie A, molto accostato alla Lazio. Tuttavia, la sua carriera dovrebbe continuare in Brasile, al Flamengo.