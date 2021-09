Pagelle Juventus Milan e voti: Morata superbo, Dybala regista offensivo

Voti e pagelle di Juventus Milan: Morata sontuoso, Dybala ipnotico. Non c’è nessuna insufficienza.

Pagelle Juventus

Szczesny 6,5 Ferma Kalulu con un intervento importante in uscita. Non può nulla sul goal di Rebic.

Bonucci 6 Pulito e attento.

Chiellini 6,5 Sempre sul pezzo, non si perde mai Rebic.

Danilo 6 Ordinato come spesso gli capita.

Alex Sandro 6,5 Partita di sostanza quella del brasiliano, sotto tutti i punti di vista

Locatelli 6 Mezzo voto in meno per la mancata chiusura su Rebic in occasione del traversone di Tonali

Bentancur 6 Primo tempo sopra le righe, con pressing ed aggressività fuori dal comune; declina alla distanza, difettando in precisione.

Rabiot 6,5 Molto volenteroso, si mette in luce con progressioni importanti, ma non riesce mai a trovare il guizzo vincente.

Cuadrado 6 Sulla sua fascia gravita Theo Hernandez, per questo deve limitare un pò le sue sgasate. Non soffre mai il suo “collega” di reparto.

Dybala 7 Svaria tantissimo sul fronte offensivo, ma è sempre nel vivo della manovra. Pronti via e una sua verticalizzazione manda in crisi la difesa rossonera; si prodiga anche in fase difensiva con un paio di ripiegamenti che gli fanno meritare applausi scroscianti. Il tocco di tacco con il quale dà il via all’azione non rifinita da Rabiot è pura antologia.

Morata 7,5 Prestazione scintillante dello spagnolo, i cui movimenti in profondità oltre a dare verticalità alla manovra permettono ai bianconeri di guadagnare metri di campo con una sola giocata. Freddo sotto porta, quando con un dolce scavetto riesce a beffare Maignan in uscita, ma poderosa è la cavalcata che gli consente di non essere raggiunto da Theo.