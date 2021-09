Calciomercato Juventus, deciso il rinnovo | Prolungamento fino al 2025

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano il rinnovo del difensore. Un operazione che prolungherebbe il contratto fino al 2025.

Calciomercato Juventus, si tratta il rinnovo di contratto di De Ligt. Il giovane difensore olandese ha un contratto in scadenza nel 2024, l’obiettivo della società bianconera è quella di rinnovare un altro anno abbassando la clausola rescissoria, ora fissa a 150 milioni di euro. Come riporta ‘Tuttosport’ nei prossimi giorni Juventus e l’agente del giocatore, Mino Raiola, dovrebbero incontrarsi per discutere il prolungamento del contratto del centrale difensivo.

De Ligt fino al 2025 | La Juve ci prova

Negli scorsi giorni proprio l’agente del giocatore, Mino Raiola, ha parlato di una possibile coppia inedita De Ligt – Romagnoli per il futuro ma, stando sempre alle parole dell’agente, non è sicuro che De Ligt continui ancora alla Juventus. Su di lui c’è sempre il forte pressing del Barcellona che nonostante i guai economici sarebbe disposta ad assicurarsi un colpo importante per la prossima stagione.