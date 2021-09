Dybala, il rinnovo non arriva | Juventus pronta al colpaccio

La Juventus e Paulo Dybala stentano a raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto. Cherubini inizia così a studiare alternative.

Il portale calciomercato.it sgancia una bomba che riguarda la Juventus. I bianconeri sono vigili sul mercato estero e vogliono rinforzare l’organico a disposizione di Max Allegri. In particolare, starebbero cercato calciatori offensivi. Cherubini è alla ricerca di profili adatti a completare la rosa e innalzando il livello complessivo della squadra. I bianconeri cercano qualità, soprattutto dalla trequarti in su, e colpi giovani dagli ingaggi non troppo elevati, in piena aderenza alla linea societaria di acquisti. Un nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri è sicuramente Joao Felix. Ma solo in un caso: se partisse Dybala

