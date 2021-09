Calciomercato Juventus, bomba Kroos | Il piano di Cherubini

Calciomercato Juventus, importante indiscrezione legata al futuro di Toni Kroos: dalla Spagna trapela la clamorosa novità.

In questo inizio di stagione la mediana della Juventus ha semplicemente dimostrato di non essere all’altezza della situazione. Tanti, troppi gli svarioni e gli errori di concentrazioni di un reparto che da innumerevoli anni, da fiore all’occhiello della rosa, si è trasformato in una spada di Damocle al quale non si è in gradi di porre rimedio. Mancanza di personalità e di geometrie, di carisma e leadership sono gli anelli deboli della mediana bianconera, con i quali Max Allegri deve ineluttabilmente fare i conti.

I vari Ramsey, Rabiot, Bentancur, Mckennie non possono, da soli, dare propulsione ad una manovra le cui fonti di gioco, inaridite più che mai, stentano a decollare. Manca una guida sicura, un punto di riferimento al quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà: manca un…Toni Kroos.