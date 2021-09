Pagelle Spezia Juventus e voti | Chiesa e De Ligt salvano Allegri

Voti e pagelle di Spezia Juventus: top e flop dei bianconeri, che riescono ad acciuffare in extremis una vittoria soffertissima.

Pagelle Juventus

Szczesny 6,5 Non può nulla sui goal dello Spezia, ci mette una pezza su una conclusione a botta sicura di Maggiore. Tek tiene a galla i suoi, e dopo quella con il Milan mette a referto un’altra prestazione dignitosa.

Bonucci 6 Sbaglia in occasione del vantaggio dello Spezia, troppo soft. Errore da matita blu, che riesce comunque a cancellare con una prova da leader. Più che Dybala, è lui ad assumersi l’onere di far partire l’azione; da un suo lancio, crea i presupposti per il sigillo di Kean.

De Ligt 6,5 Avrebbe disputato una prestazione perfetta, se fosse riuscito a concludere la diagonale in ripiegamento in occasione del 2-1. Per il resto, ottima prova: costantemente in anticipo sull’avversario, rapace in area di rigore per un tiro da attaccante stagionato.