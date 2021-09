Dybala Juventus, ecco il rinnovo: Calciomercato, il motivo della firma sorprende tutto, ed offre uno spaccato importantissimo.

Dopo un lento ed inesorabile inseguimento, protrattosi per mesi e mesi, Paulo Dybala e la Juventus sembrano essersi finalmente ricongiunti, con la Joya pronta a mettere nero sul bianco al contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2025. Le cifre dell’ingaggio dovrebbero attestarsi sugli 8 milioni di euro più bonus, e l’entourage dell’attaccante, Jorge Antun, incontrerà i vertici dirigenziali bianconeri per suggellare l’accordo.

Verrebbe da chiedersi il motivo per il quale Dybala abbia accettato “solo” 8 milioni euro annui, date le richieste monstre dalle quali partiva. In realtà, spulciando le rose degli altri top club europei, il motivo è molto semplice da discernere: in giro per l’Europa, il solo top club che potrebbe fare (o che avrebbe potuto) fare un pensierino è il Liverpool, ma solo nel caso in cui dovesse cedere Momo Salah. Per il resto, vuoto totale: il Chelsea sembra essere completo così, il City idem. La destinazione Tottenham è improbabile, dato che proprio Paratici decise di non puntare sull’argentino negli anni in cui era ds della Juve.