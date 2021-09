Calciomercato Juventus, colpo Xhaka | Lo scambio è servito

Calciomercato Juventus, affare Xhaka: lo scambio con l’Arsenal è servito. Le manovre bianconere per rinforzare la mediana.

Le dichiarazioni di Allegri nel post partita della gara contro lo Spezia non sono di certo passate inosservate. I messaggi lanciati dal tecnico della “Vecchia Signora” al suo centrocampo sono lapidari: “Mckennie avrebbe potuto fare 4 goals, a Rabiot manca l’istinto nel calciare, ma ha tutto per fare bene“. Insomma, forse neanche lo stesso Allegri si aspettava di ritrovarsi un centrocampo che, al di là dell’impegno e della determinazione, è privo di una guida carismatica, in grado di fargli alzare l’asticella.

E proprio sull’altare dei sacrificali potrebbe essere immolato Weston Mckennie, dal momento che il texano non ha ancora convinto il proprio allenatore, e gli atteggiamenti fuori dal campo dell’ex Schalke hanno irritato e non poco il club bianconero, che già la scorsa estate avrebbe preso in considerazione l’idea di cederlo se fosse giunta un’offerta concreta.