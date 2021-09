Calciomercato, game over Juventus | Super scambio e doppia beffa

Calciomercato Juventus, il maxi affare manda k.o. i bianconeri: dall’Inghilterra trapela la clamorosa indiscrezione.

La sessione di calciomercato è appena terminato, ma dall’Inghilterra è trapelata un’indiscrezione che potrebbe riguardare le mosse della “Vecchia Signora”, alla quale negli ultimi giorni della sessione estiva era stato accostato con una certa insistenza il profilo di Tanguy Ndombele. Secondo quanto riportato da “Express.co.uk“, gli Spurs potrebbero entrare nell’ordine di idee di offrire il cartellino del centrocampista transalpino come contropartita per arrivare all’attaccante del Manchester United Anthony Martial.

Calciomercato Juventus, scambio Ndombele-Martial: le ultime novità

Ricordiamo che anche Martial era entrato in orbita Juve, anche se il profilo dell’attaccante dei Red Devils, alla luce del cospicuo ingaggio che percepisce in quel di Manchester, non sembra essere la prima scelta di Cherubini, che monitora ben altri profili. Detto questo, l’eventuale scambio tutto “inglese” rappresenterebbe comunque una trattativa nella quale, in un colpo solo, sarebbero tolte dal giro delle negoziazioni due pedine che potrebbero recitare un ruolo di primo piano nel mercato internazionale. Staremo a vedere quello che succederà, e se eventualmente questo tipo di operazione possa andare effettivamente in porto.