Calciomercato Juventus, conferme su Rudiger | L’annuncio del difensore

Calciomercato Juventus, ci sono conferme sull’interessamento dei bianconeri per il difensore del Chelsea, il cui annuncio è da segnalare.

Nelle ultime ore si è originato un vero e proprio tam tam mediatico per quanto concerne il futuro di Antonio Rudiger, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Chelsea in scadenza la prossima estate. Ecco perché l’ex difensore della Roma è al centro di molti rumours: il tedesco, stando a quanto riferito da Sport 1, sarebbe entrato nel mirino della Juventus, del Bayern Monaco e del Real Madrid, ma avrebbe ricevuto una ricca proposta di rinnovo da parte dei Blues, disposti a corrispondergli un contratto da circa 8,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Rudiger sul suo futuro

E proprio il diretto interessato, ai microfoni di Sky Deutschland, ha espresso il suo punto di vista in merito al suo futuro. Ecco le sue parole: “Per quanto mi riguarda, questa sarà la decisione più importante della mia carriera professionale. Non ho parlato con altri club oltre il Chelsea.” Chiaramente, se l’offerta del club londinese dovesse essere confermata, rischierebbe seriamente di far saltare il banco: difficile ipotizzare che possa esserci un ulteriore rilancio da parte di qualche altro club, dal momento che il Chelsea vuole fare del centrale tedesco il punto di riferimento del proprio reparto arretrato.