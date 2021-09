Calciomercato Juventus, sprint Dybala | Firma sempre più vicina

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è sempre più vicina alla firma sul contratto: passi in avanti nel corso delle ultime ore.

Il traguardo d’arrivo è pronto per essere oltrepassato. Dopo una trattativa logorante, che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il popolo bianconero, la Juventus e Paulo Dybala sembrano essere sempre più vicini, con la firma del rinnovo che ora è lì, pronta a concretizzarsi da un momento all’altro. Come rivelato da Romeo Agresti, giornalista di goal.com, nel corso delle ultime ore sono stati compiuti sensibili passi in avanti, con il summit in programma la prossima settimana che a questo punto potrebbe fungere da anticamera alla firma della Joya sul prolungamento del contratto fino al 2025.

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Dybala

Sempre secondo Agresti, l’attaccante argentino dovrebbe percepire una parte fissa pari a circa 8 milioni di euro, a cui andranno aggiunti dei bonus che fino ad ora non sono stati precisati. Ma ormai, alea iacta est: Allegri ne ha fatto il leader della sua nuova Juventus, e ora Dybala è pronto a legarsi a vita ai colori bianconeri. Manca sempre meno, con l’annuncio che suggellerà il tutto a portata di…firma.