Donnarumma alla Juventus, la bomba del Corriere della Sera

L’avvio Szczesny sta facendo tornare i bianconeri sui propri passi. Con Gigio la porta sarebbe coperta per dieci anni. Il polacco però ha un contratto a 7 milioni netti fino al 2024 e trovare un acquirente non è semplice. A Torino qualche riflessione è già in corso. Siamo solo a settembre, vero, ed è certo che Donnarumma farà di tutto per ribaltare la situazione e conquistare il posto fisso al Psg. «Io sono qui per giocare» ha messo subito in chiaro. Per adesso però resta a guardare. Non il massimo, per Gigio e nemmeno per Mancini: come può il titolare della Nazionale non giocare nella sua squadra di club?