Dybala, la distanza con la Juventus c’è ancora | Su cosa si discute

Paulo Dybala vuole legarsi alla Juventus quasi a vita e i bianconeri vogliono che il numero dieci resti al centro del progetto tecnico del club.

Paulo Dybala e la Juventus, ormai sta diventando una telenovela. Prima il campionato, poi il rinnovo di contratto. Il momento è delicato, perché la vittoria con lo Spezia ha ridato ossigeno ai bianconeri senza però risolverne i problemi. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla trattativa in essere per il rinovo di contratto che ancora non c’è. I contatti continuano frequenti e proficui, ma per la fumata bianca bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

