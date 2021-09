Juventus, senza Cristiano Ronaldo è un altro: “Salto di qualità”

Juventus, senza Cristiano Ronaldo potrebbe fare il salto di qualità. Ecco le parole del presidente rilasciate a TuttoSport

Il rinnovo del contratto il scadenza la prossima estate ancora non è arrivato. Manca sempre qualcosa, qualche dettaglio, che non permette alla Juventus e a Paulo Dybala di chiudere l’operazione e mettere così nero su bianco. L’accordo sul tempo c’è: fino al 2026. Manca ancora qualcosa sul lato economico, che è sicuramente la parte principale. Certo, c’è da dire che rispetto ad alcuni mesi fa le parti si sono sensibilmente avvicinate. Soprattutto perché in panchina c’è Massimiliano Allegri, che lo ha messo al centro del proprio progetto e gli ha affidato il ruolo di vice capitano dietro Chiellini. Un’investitura importante. Che la Joya ha gradito. Ma adesso è certamente arrivato il momento della fumata bianca.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, riapertura a sorpresa | Cambia il suo futuro

Juventus, le parole di Zamparini

Intanto oggi l’ex presidente del Palermo Zamparini, colui che ha venduto Dybala alla Juventus, è stato intervistato da TuttoSport. Sottolineando come sia finalmente arrivato il momento del salto di qualità della Joya. “Senza Cristiano Ronaldo – ha detto il vulcanico patron – sono convinto che Dybala farà la differenza e soprattutto compirà qual salto di qualità. Per rendere al massimo deve essere messo in condizioni assai simili a quelle di Messi al Barcellona. Praticamente serve una squadra al suo servizio con i compagni che corrono anche per lui”.