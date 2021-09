Juventus Sampdoria, Allegri detta la formazione | “Giocheranno loro”

Allegri in conferenza stampa, Juventus Sampdoria: le parole del tecnico che ha svelato alcuni dettagli sugli undici titolare.

Tra continuità da trovare a tutti i costi, e forze da salvaguardare, con un turn over che, stando così le cose, sembra essere la sola soluzione plausibile per gestire gli sforzi in vista dei tanti impegni che vedranno protagonisti la Juventus di Max Allegri, sia in campionato che in Champions League. Ci sarà, come ampiamente vociferato alla vigilia, un avvicendamento tra i pali, con Perin che prenderà il posto di Szczesny, per far rifiatare il portiere polacco, dopo che nelle ultime uscite contro Spezia e Milan, Tek ci ha messo una pezza in più di una circostanza.

Allegri lo ha confermato in conferenza stampa, dove ha colto l’occasione per svelare anche un altro dettaglio sulla formazione: “Domani giocano Perin e Bonucci. Mattia avrebbe potuto giocare anche contro lo Spezia, sono tranquillo sotto questo punto di vista. Leo, invece, è un giocatore importante, e quando sta bene gioca.