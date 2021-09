Juventus Sampdoria, tegola Dybala | Annuncio DAZN: e su Morata…

Infortunio Dybala, Juventus Sampdoria: le condizioni della Joya e di Alvaro Morata svelate da un annuncio a DAZN.

Emergono ulteriori novità per quanto concerne le condizioni fisiche di Paulo Dybala ed Alvaro Morata, costretti ad abbandonare il manto erboso dello Stadium per problemi fisici. C’è preoccupazione soprattutto per l’infortunio patito dalla Joya, che è rientrato negli spogliatoi in lacrime: si teme un problema serio. Secondo quanto riferito da DAZN, il numero 10 ha subito un problemino alla parte posteriore della coscia sinistra, problema abbastanza importante. Per Morata problema alla coscia destra, probabilmente si è sbilanciato con il sinistro e accusando un affaticamento a destra.

Nelle prossime ore saranno sottoposti agli esami strumentali per capire gli eventuali tempi di recupero, che alla luce degli impegni in campionato e in Champions sarà molto importante precisare. Seguiranno aggiornamenti.