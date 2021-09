Calciomercato Juventus, asta per il baby fenomeno | Corsa a tre con Milan e Bayern

Calciomercato Juventus, asta per il baby fenomeno: è corsa a tre con Milan e Bayern Monaco. Bianconeri stregati dalle sue prestazioni

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Anzi, tutt’altro. Tanto che già il Bayern Moanco, che con l’Fc Dallas, società proprietaria del cartellino è partner da anni, lo ha già testato durante lo stop della Mls. Il suo nome è Ricardo Pepi, classe 2003, che a suon di gol e prestazioni importanti si sta mettendo assai in mostra nel campionato americano. Tanto da spingere i bavaresi a provarlo, e tanto da far muovere anche la Juventus e il Milan che hanno iniziato a sondare il terreno per quello che è considerato l’astro nascente degli Usa. Il suo futuro sembra già scritto: i prossimi passi saranno la convocazione in nazionale maggiore, oltre un passaggio, obbligato, in Europa, per crescere e diventare così un calciatore completo.

Calciomercato Juventus, Pepi è già un leader

Intanto, Pepi, si dimostra già un leader. Non solo perché segna a raffica, ma anche perché con le sue prestazioni riesce a trascinare i compagni. Nel frattempo è diventato il più giovane a segnare una tripletta nella Mls: ci ha messo solamente 23 minuti contro i Los Angeles Galaxy. Ed ha già attirato le big d’Europa.