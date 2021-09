Juventus-Chelsea, anche Tuchel nei guai | Presenza a forte rischio

Juventus-Chelsea, anche Tuchel nei guai in vista della gara di mercoledì sera. La sua presenza è a forte rischio dopo i problemi in Coppa

Allegri non se la passa certo bene: il tecnico livornese non potrà contare, mercoledì sera, sulle prestazioni di Alvaro Morata e Paulo Dybala. I due infatti rientreranno solamente dopo la sosta. E per lo spagnolo, purtroppo, i tempi potrebbero essere ancora più lunghi. Non si piange addosso comunque l’allenatore bianconero. Che manderà in campo, contro i campioni d’Europa in carica, probabilmente Kean e Kulusevski in attacco. Anche se c’è sempre la carta Chiesa che si può giocare. Vedremo.

Anche Tuchel, comunque, non vive un momento felice. L’allenatore tedesco – che viene dalla sfida persa in casa contro il Manchester City nella quale, praticamente, non l’ha mai vista – probabilmente dovrà fare a meno di una pedina importante all’interno del suo scacchiere.

