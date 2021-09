Juventus-Chelsea, annuncio di Tuchel | Ufficiali quattro indisponibili

Juventus-Chelsea, annuncio di Tuchel in conferenza stampa. Oltre Kante, sono altri tre i calciatori indisponibili per domani sera

Se Allegri dovrà rinunciare a Morata e Dybala, nemmeno Tuchel, tecnico del Chelsea, per domani sera, potrà contare sulla miglior formazione disponibile. Se era già noto il forfait di Kante, positivo al coronavirus, l’allenatore tedesco, in conferenza stampa, ha ufficializzato altre tre assenze. Ovviamente, quella del centrocampista francese, è la più pesante.

Non ci saranno comunque domani sera nemmeno James, Mount, e Pulisic. Tutti fermi per infortunio che non si aggregheranno alla squadra campione d’Europa nella prima trasferta di questa Champions League. Ieri già qualcosa si poteva immaginare, oggi è arrivata la conferma da parte di Tuchel che quindi, qualche problema di formazione, lo avrà.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Bernardo Silva cambia squadra