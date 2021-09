Calciomercato Juventus, Chiesa al Milan? I bookmakers sono scatenati

Calciomercato Juventus, Chiesa al Milan? Ecco le quote dei bookmakers, che si stanno letteralmente scatenando.

Autentico fattore il Chelsea, Federico Chiesa si è preso la Juventus e non intende più mollarla. Caparbio, feroce, voglioso di mettersi in mostra e di dimostrare che è in grado di sobbarcarsi il peso di una squadra defraudata del suo Cr7. Nella posizione che Allegri ha studiato per lui, da attaccante puro, e non più da semplice esterno, Fede ha riscoperto doti di attaccante rapace d’area di rigore, che forse neanche lui immaginava di avere in modo così pervasivo. L’estate scorsa la Juve ha rifiutato offerte da almeno 100 milioni di euro da Oltremanica per lui, e intende farne il punto di riferimento di un organismo che non può prescindere dagli strappi dell’ex Fiorentina.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “terremoto” Vlahovic | Scatta l’ultimatum

E pazienza che le quote Sisal banchino il possibile passaggio di Chiesa al Milan a quota 20: di rumours e di indiscrezioni ne sentiremo ancora tanti. La verità è che Chiesa-Juve è un matrimonio che tutte le parti in causa vogliono che duri per molti anni: che possa diventare il figlio d’arte il nuovo Cristiano Ronaldo bianconero? Ai posteri l’ardue sentenza.