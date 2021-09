Calciomercato Juventus, “terremoto” Vlahovic | Scatta l’ultimatum

By

Calciomercato Juventus, cambia tutto per Vlahovic: la Fiorentina rompe gli indugi. La presa di posizione di Commisso.

Inseguito da Atletico Madrid e Tottenham, alla fine Dusan Vlahovic è rimasto alla Fiorentina, per la ferma convinzione del patron Rocco Commisso di puntare sull’attaccante serbo, che vuole rendere il punto di riferimento della nuova creatura di Vincenzo italiano. Tuttavia, il contratto del bomber scade il prossimo anno, e quindi i gigliati, per cautelarsi, hanno accelerato il tutto, mettendo sul piatto un contratto fino al 2025 a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Offerta importante che, però, non è stata ancora accettata dal classe ‘2000, che sta preferendo temporeggiare.

Calciomercato Juventus, colpo Vlahovic: l’ultimatum della Fiorentina

Ecco perché, secondo quanto riportato da “La Nazione“, l’atteggiamento dell’attaccante avrebbe indispettito e non poco i vertici dirigenziali del club toscano, che avrebbero lanciato a Vlahovic un vero e proprio ultimatum: la decisione del bomber è attesa a stretto giro di posta, e Commisso non intende aspettare più molto tempo, anche perché il rischio di perderlo a zero diventa sempre più concreto, e anche la Juventus osserva l’evolversi della situazione con molto interesse.