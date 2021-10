Calciomercato Juventus, bye bye bomber | Doccia gelata Real

Calciomercato Juventus, doccia gelata per i bianconeri: l’assalto del Real Madrid fa saltare il banco. Gli ultimi aggiornamenti.

Nel momento in cui si è concretizzata la cessione di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus è scattato il toto nomi, per provare a capire quale sarebbe stato l’erede designato del fenomeno lusitano. La scelta è ricaduta su Moise Kean, il cui investimento segna un confine molto preciso e netto la “vecchia gestione”, che ha fatto capo a tanti giocatori d’esperienza, dallo stipendio sovente eccessivamente elevato. E forse proprio per questo Cherubini non ha affondato il colpo per Edinson Cavani che, alla luce del ritorno a Manchester di Cr7, sta faticando a trovare i propri spazi, e a cui non disdegnerebbe affatto una cessione.

Calciomercato Juventus, su Cavani irrompe il Real: lo scenario

Secondo quanto rivelato dal “El Nacional“, Cavani potrebbe comunque dire addio allo United già a gennaio, in quanto sulle tracce del Matador sarebbe piombato il Real Madrid, con Ancelotti che gradirebbe una spalla d’esperienza a Karim Benzema, sul quale gravita inevitabilmente il peso di un attacco che vede nel terminale francese il centro collettore della manovra madridista, nonché unico finalizzatore. Chiaramente, bisognerà capire se Cavani abbia o meno l’intenzione di decurtarsi, almeno in parte, il suo stipendio, che si aggira sui 10 milioni di euro netti a stagione; in caso di risposta positiva, le Merengues potrebbero provare l’affondo, regalando al proprio allenatore il rinforzo tanto invocato.