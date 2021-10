Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Super scambio con l’ex Napoli

Calciomercato Juventus, Ramsey out: si potrebbe intavolare un super scambio per arrivare all’ex Napoli. La clamorosa voce.

Dopo un avvio di stagione piuttosto complicato, la Juventus sembra aver ingranato la marcia. Le ultime 4 vittorie in 5 partite sono oggettivamente poche, ma cominciano a rappresentare una buona base dalla quale partire. Il centrocampo, ad esempio, è parso in netta ripresa: Manuel Locatelli ha già preso le redini della mediana, con Bentancur e Rabiot a completare un reparto che per troppo tempo è mancato in termini di spinta propulsiva. Sebbene Allegri gli abbia dato fiducia nel primo scorcio di stagione, Aaron Ramsey sta faticando e non poco a ritrovare il posto, complice una condizione fisica molto precaria, che lo sta tenendo fermo ai box da più di un mese.

La permanenza del gallese non è affatto scontata, anzi; la Juve farebbe di tutto pur di liberarsi dello stipendio della mezzala, che si aggira sui 7 milioni di euro annui. Il problema, però, è che nessun club si è mai fatto seriamente avanti per avviare una trattativa con Ramsey: soltanto con l’Everton c’è stato qualche abboccamento, e non è detto che i Toffees non possano ritornare alla carica.