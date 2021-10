Calciomercato Juventus, pazza idea Kovacic | C’è il piano per gennaio

Calciomercato Juventus, lo scambio con il Chelsea che fa contenti tutti: via vai tra centrocampisti. L’ultima idea.

Avversarie sul campo, ma perché no, possibili alleate sul mercato. Gli incroci tra Chelsea e Juventus potrebbero non essere finiti qui, con i due club alla ricerca di quei rinforzi con i quali colmare le rispettive lacune, o magari cedere quei calciatori considerati non indispensabili. In quest’ottica, ad esempio, si colloca la clamorosa idea riportata da calciomercatonews.com, secondo la quale già a gennaio si potrebbero creare i presupposti per un clamoroso scambio tra Bentancur e Mateo Kovacic.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bye bye bomber | Doccia gelata Real

Calciomercato Juventus, Kovacic arriva con lo scambio | Bentancur sul piatto ella bilancia?

Kovacic viene valutato circa 45 milioni di euro: una cifra certamente considerevole, che la Juve punterebbe ad abbassare inserendo come parziale contropartita Rodrigo Bentancur, ed aggiungendo a ciò una piccola parte cash. Chiaramente stiamo parlando solo ed esclusivamente di un’idea, e non è detto che possa concretizzarsi: tuttavia, la qualità del croato ex Inter potrebbe far comodo ad un reparto privo di un cursore in grado di inserirsi negli spazi e concretizzare l’azione, dal momento che la tanto agognata crescita dell’ex Boca, tanto profetizzata, non si è mai concretizzata.