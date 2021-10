Juventus, il Cagliari ha deciso di cederlo | C’è concorrenza

Giulini ha dato la parola al ragazzo e al procuratore del calciatore. La Juventus è stata informata che a gennaio potrà trattare il forte centrocampista Nandez.

«Cosa dice il Cagliari? Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola, lui è stato il calciatore più costoso della storia del Cagliari ma sappiamo la crisi che c’è stata». Parole importanti, anche in ottica Juventus, dell’agente Pablo Bentancur che ha già deciso il futuro del suo assistito e le ha pronunciate su CalcioNapoli24 TV .

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier | E’ ai margini dello United

Nandez, non solo la Juventus

Su Nandez, tuttavia, non c’è soltanto la Vecchia Signora. Ci sono almeno due compagini estere ed un’altra italiana. «Il Napoli si era fatto sentire per Torreira e per Nandez. La maglietta del Napoli pesa, Nahitan ha dimostrato al Boca Juniors le sue doti e anche la maglia xeneize pesa. Pertanto i tifosi azzurri ed argentini se vedono che dai tutto ti supportano molto. Non tutti però sono in grado di sopportare la maglia azzurra o del Boca. Ci sono due o tre società che lo cercheranno a gennaio, anche i partenopei. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente».