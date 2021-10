Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier | E’ ai margini dello United

Solskjær lo ha bacchettato pubblicamente dopo che non è entrato in modo convinto dalla panchina. Cesione all’orizzonte per Van de Beek?

«La situazione di Donny Van de Beek è ancora irrisolta». A sostenerlo è il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano che lascia ipotizzare come a gennaio possano esserci delle novità significative per ciò che concerne il centrocampista del Manchester United. Anche Solskjær, del resto, in conferenza stampa è stato chiarissimo. «Donny era pronto a entrare – ha detto lasciando un po’ di suspance nel discorso -. Io sono stato sostituito più di chiunque altro in questo club probabilmente, forse devo avere un qualche record. Qui devi essere sempre pronto. questo è ciò di cui abbiamo bisogno».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo al Barcellona | Con lui anche un bianconero

Van de Beek, la Juventus segue il caso

Sempre a caccia di centrocampisti che possano far fare il salto di qualità alla Vecchia Signora, Van de Beek è uno di quei profili che viene seguito da vicino. Si tratta di un ec compagno di squadra di De Ligt all’Ajax che non ha avuto la fortuna di De Jong al Barcellona. Chiuso a centrocampo anche da Pogba, è finito nel mirino della Juventus già da tempo. Lo era con Paratici, lo è ancora con Cherubini. L’ultima volta che Allegri lo incontrò, giocò una partita stellare che sancì l’eliminazione dalla Champions.