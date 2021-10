Juventus, altro che Ronaldo: 110 milioni di euro per far sognare i tifosi

Juventus, 110 milioni da poter spendere a stretto giro di posta: l’effetto sponsor è assolutamente travolgente.

In un piano di rilancio come quello che sta caratterizzando questa fase storica della Juventus, ogni dettaglio deve essere preso in considerazione con la giusta attenzione. E così, non può passare inosservato il fatto che gli introiti ricevuti dagli sponsor presenti sulla maglietta abbiano raggiunto vette importanti: dopo la stipula dell’accordo con Bitgeit, sono ben 110 i milioni di euro che i bianconeri riceveranno a partire dai soli sponsor sulle casacche da gioco.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Salah | 21 milioni sul piatto!

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, essi saranno ripartiti così: 51 milioni di euro a stagione derivanti dalla sponsorizzazione Adidas, 45 milioni di euro annui introitati dal main sponsor Jeep, a cui bisogna aggiungere i quasi 8-10 milioni dello sleeve sponsor Bitget, e una cifra che oscilla tra i 6,5 e i 10 milioni al back jersey sponsor Cygames. Boccata d’ossigeno per le casse della Vecchia: il rosso a bilancio è sotto l’occhio di tutto, così come la necessità di una ricapitalizzazione.