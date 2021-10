Calciomercato Juventus, ci prova anche la Roma: 15 milioni

Calciomercato Juventus, anche i giallorossi monitorano l’affare: il suo costo si aggira sui 15 milioni di euro. Bianconeri avvisati.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Roma, un match che sulla carta può rivelarsi già un primo spartiacque della stagione dei bianconeri, che dopo un inizio di stagione che definire horror sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, stanno provando a rialzare la china, come confermato dalle ultime uscite. Tuttavia, le sfide tra le due compagini potrebbero non essere terminate qui, dal momento che, come riportato da calciomercatoweb.it, entrambi i club seguono Lucas Verissimo, centrale brasiliano classe ’96 in forza al Benfica.

Acquistato dal Santos per circa 6,5 milioni di euro, il club lusitano che chiederebbe ora 15 per lasciarlo partire: difensore molto alto, prestante fisicamente, abile nel gioco aereo, molto duttile e bravo con entrambi i piedi, Verissimo ha attirato le avances della Roma e della Juve, che al momento si sarebbero limitati a sondare il terreno, senza approfondire i discorsi, ed intavolare una trattativa che al momento non sussiste. Siamo ancora nell’ambito dei contatti e dei pour parler, ma è comunque da registrare questo interessamento, perché gravido di possibili conseguenze.