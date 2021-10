Calciomercato Juventus, scambio con il Milan. Adesso si può fare

Il calciomercato Juventus potrebbe vivere a gennaio un momento cruciale con il Milan. Dai rossoneri, infatti, può arrivare Simone Romagnoli.

Se dell’opportunità di infiammare il Calciomercato Juventus con il colpo Kessie, c’è un discorso diverso da fare per il rinnovo di Romagnoli. Tra il Milan e il difensore sono appena iniziati i colloqui per parlare del rinnovo. La volontà della società è quella di confermare anche per le prossime stagioni il centrale rossonero. Al momento, però, è difficile valutare la possibilità di un eventuale rinnovo. Col tempo andranno capite la proposta del Milan da una parte e la richiesta del giocatore dall’altra. A riferirlo è il portale di Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Juventus, l’idea di Cherubini

Cherubini ha una strategia in mente per vivacizzare il calciomercato Juventus. A gennaio provare a prendere a parametro zero Romagnoli dal Milan o ad offrire un piccolo indennizzo per non innervosire la società rivale. A prescindere da ciò, qualora il calciatore romano dovesse rinnovare, a giugno vorrebbe intavolare uno scambio con Bernardeschi. Nonostante le discrete prestazioni recenti e l’assist per Chiesa in Champions, non è esploso e la Vecchia Signora pensa alla cessione. Con Chiellini ormai prossimo alla pensione, avere un esperto difensore mancino in organico non sarebbe male…