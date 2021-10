Calciomercato Juventus, a centrocampo si prova per un big

I bianconeri stanno cercando di animare il calciomercato Juventus con l’innesto di un centrocampista di grande qualità e spessore: Kessie.

La Vecchia Signora è in costante ricerca di centrocampisti in grado di alzare il tasso tecnico della linea mediana di Max Allegri. Rispetto agli elementi che ha avuto a disposizione nella prima esperienza in bianconero, non c’è paragone e la qualità si è abbassata terribilmente. Ecco perché i nomi sul taccuino di Cherubini sono tantissimi e ce ne sono, nuovamente come con Paratici anche a parametro zero. Un esempio? Certamente il nome di Kessie è quello più pratico. A riportarlo è il portale di Gianluca Di Marzio.

Kessie, il sogno per della Juventus