Calciomercato, Marotta a sorpresa: “Haaland-Juve, vi svelo tutto”

Calciomercato Juventus, colpo Haaland: l’annuncio di Marotta a sorpresa. Rivelazione in diretta: i dettagli.

Quale sarà la prossima squadra di Erling Haaland? Difficile dirlo con certezza, anche perché la prossima estate sarà valida la clausola che permetterà al gigante norvegese di liberarsi qualora arrivasse un club disposto a sborsare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Chiaramente, le velleità di Mino Raiola di mettere le mani su uno dei tanti assistiti di Mino Raiola sono ridotte al minimo; tuttavia, i bianconeri hanno avuto la possibilità di mettere le mani sull’ex Salisburgo, a fronte del pagamento di una cifra che definire irrisoria sarebbe solo un eufemismo.

Calciomercato Juventus, colpo Haaland | Il retroscena svelato da Marotta

Intervenuto in occasione del Festival dello Sport a Trento, l’attuale amministratore delegato dell’Inter ha svelato un aneddoto particolarmente interessante, risalente agli anni in cui ricopriva un ruolo operativo alla Juventus. Ecco le sue parole: “Alla Juve avrei potuto prendere Haaland per 2 milioni di euro: qualche volta c’è bisogno di concedere un extra budget, quando tutti ti dicono di avere dinanzi un campione. Ora come ora, vedere Haaland in Italia è assolutamente impossibile: siamo un campionato di transizione.