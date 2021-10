Juventus-Roma, ottimismo su Dybala ma il dubbio rimane

La Juventus a ranghi ridotti lavora in vista della ripresa delle ostilità. Nel prossimo turno di serie A si dovrà affrontare la Roma.

Una partita che nasconde tante insidie quella contro i giallorossi di Mourinho. Ma la Juventus sa benissimo che per continuare a risalire la classifica c’è bisogno di trovare un’altra vittoria. Mister Allegri sta vedendo man mano svuotarsi l’infermeria e questa non può che essere una buona notizia per i bianconeri. Il tecnico contro la Roma dovrebbe poter contare anche su Paulo Dybala. Filtra ottimismo infatti sull’utilizzo del numero dieci, anche se non è ancora possibile capire se dal primo minuto o meno.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Juventus, si va verso la conferma del tridente offensivo

Servirà attendere i prossimi giorni come detto per capire se Dybala giocherà o meno e anche per capire come procederà il recupero di Alvaro Morata. Il tridente offensivo che si è visto all’opera nelle ultime apparizioni della Juventus è un’arma che funziona.E per questo motivo Allegri potrebbe riproporlo nuovamente. Con Dybala come falso nuove oppure con l’utilizzo iniziale di Bernardeschi pronto ad alternarsi in quel ruolo con Chiesa, come si è visto anche in nazionale. Qualche indicazione sul modulo potrebbe arrivare magari dall’amichevole che domani Rugani e compagni disputeranno contro l’Alessandria.