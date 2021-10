Cuadrado infiamma Juventus-Roma. Rissa con Vina, la Var lo grazia

Cuadrado e Vina anticipano Juventus-Roma. Rissa tra i due calciatori con il bianconero graziato dal Var. Intanto il contratto è pronto.

Mancano ancora otto giorni ma Juve-Roma è già iniziata e sono subito scintille, spiega il Corriere dello Sport. Il teatro non è stato l’Allianz Stadium ma l’Estadio Gran Parque Central di Montevideo. Nella notte italiana tra giovedì e ieri, è andata in scena Uruguay-Colombia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Protagonisti, Juan Cuadrado e Matias Viña. Minuto 63: lo juventino, difendendo un pallone, allarga evidentemente il braccio sinistro, colpendo con una gomitata il terzino romanista. L’uruguaiano crolla a terra, nasce il classico parapiglia con i giocatori della Celeste che chiedono l’espulsione del colombiano. Il Var non è però intervenuto e il riccioluto esterno se l’è cavata con l’ammonizione, prima di essere sostituito a dieci minuti dalla fine.

Cuadrado e il contratto bianconero