Allegri e i problemi in mezzo | La Juventus perde certezze

Massimiliano Allegri lavora con pochi uomini e già sa che a centrocampo la Juventus sarà molto corta. I problemi sono strutturali e deve scervellarsi.

Max Allegri si sta scervellando, vale a dire a quando la Francia ha dato la notizia della positività di Rabiot. I tempi in cui aveva grande abbondanza a centrocampo sono terminati. Adesso deve inventarsi costantemente qualcosa. Il rientro in campo dopo la sosta, poi, sarà ancora una volta complicato dalla contingenza, dagli orari dei voli, dalle assenze. Contro la Roma di Mourinho i dubbi saranno soprattutto nella zona nevralgica. Oltre al francese, Arthur non sembra ancora pronto a giocare dal 1’. Inoltre Bentancur verrà condizionato dal solito rientro last minute dei sudamericani (attesi per la serata di venerdì). A fare il punto della situazione è la Gazzetta dello Sport.

