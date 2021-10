Calciomercato Juventus, svolta inattesa: fissato l’incontro

Calciomercato Juventus, arriva l’incontro che tutti aspettavano, e che potrebbe imprimere una svolta decisiva alla trattativa.

Il nuovo corso che ha inaugurato il Barcellona, all’insegna di un drastico ridimensionamento del monte ingaggi e di un abbassamento sensibile dell’età media della rosa, non può prescindere dal rinnovo di alcune pedine chiavi. Una di queste è sicuramente il giovanissimo Ansu Fati, “investito” dai blaugrana della maglia numero 10, la stessa appartenuta a sua “Maestà” Leo Messi. Lo spagnolo classe ‘2002 ha il contratto in scadenza la prossima estate, ragion per cui c’è la volontà da parte della dirigenza catalana di affrettare i tempi, per evitare che si riproponga lo stesso scenario verificatosi con Ousmane Dembelè, che sembra ormai al passo d’addio, salvo clamorosi colpi di scena.

Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo di Ansu Fati: le ultime

Ansu Fati, accostato anche alla Juventus, che però non avrebbe formalizzato alcun tipo di offerta, limitandosi soltanto a dei timidi sondaggi, sembra essere intenzionato a prolungare la sua esperienza al Barcellona. La volontà reciproca è quella di continuare insieme; stando a quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Matteo Moretto, che riprende un’indiscrezione rilanciata da Gerard Romero, questa settimana si terrà un incontro tra l’entourage dell’attaccante e i vertici dirigenziali del Barcellona, per limare gli ultimi dettagli e sbrigare la situazione rinnovo nel più breve tempo possibile.