Calciomercato Juventus, fa tutto il Newcastle | “Scippo” inatteso

Calciomercato Juventus, Newcastle pigliatutto: l’ultima voce che rimbalza dall’Inghilterra rovina i piani della Vecchia Signora.

Nelle ultime uscite stagionali, tra campionato e Champions League, la Juventus sembra aver ritrovato quella compattezza difensiva che era stata l’arma sfruttata maggiormente da Allegri nel quinquennio aureo al timone della panchina bianconera. Merito anche di un centrocampo che ha fornito risposte confortanti: soprattutto da Locatelli, autore di due goals consecutivi in campionato contro Samp e Torino, ma anche di un Bentancur che lentamente sta ingranando la marcia. Tuttavia, con un Ramsey che alla Juve non si è mai visto (a differenza di quanto succede in Nazionale) e un Mckennie che ormai pare essere un corpo avulso alla creatura che ha in mente “Max”, non è escluso che la dirigenza non possa intervenire nuovamente sul mercato, alla ricerca di un tassello utile e funzionale.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo Vlahovic | Scambio e conguaglio per il sì

Calciomercato Juventus, anche il Newcastle su Van De Beek: le ultime

E così nelle ultime settimane aveva ripreso quota il profilo di Donny Van De Beek, centrocampista olandese classe ’97 in forza allo United, che sta faticando a trovare minutaggio e motivazioni ai Red Devils, e potrebbe decidere di cambiare aria a stretto giro di posta. La compagine inglese, infatti, sembra disposto a cederlo anche con la formula del prestito, a giudicare dalle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra; ecco perché Cherubini si sarebbe già reso protagonista di alcuni sondaggi esplorativi con l’entourage del calciatore. Tuttavia, stando a quanto riferito dal Daily Mirror, anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sull’olandese volante: la nuova proprietà saudita sta attenzionando anche altri profili, come Lingard, Bailly e Martial.