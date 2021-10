Calciomercato Juventus, scoop Van de Beek | Ribaltone dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, affare Van de Beek: ribaltone dall’Inghilterra che mischia le carte in tavole. Lo scenario.

Accostato a più riprese alla Juventus nelle ultime settimane, il futuro di Donny Van de Beek continua ad essere un’incognita, ma almeno un dubbio è stato sciolto, almeno a giudicare dalle indiscrezioni che sono trapelate dall’Inghilterra, e rilanciate da caughtoffside.com, per il quale quello del talento olandese classe ’97 non sarebbe un profilo attenzionato dai bianconeri. Ragion per cui, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà l’ex Ajax il prossimo rinforzo a centrocampo della Vecchia Signora, che sta attenzionando altri profili per assecondare le richieste fatte da Max Allegri.

Uno su tutti: Aurelien Tchouameni, che anche in Nations League ha dimostrato di non avere alcun tipo di timore reverenziale anche su palcoscenici importanti. Tuttavia, sarà importante per la Vecchia Signora riuscire a piazzare qualche esubero, almeno per risparmiare qualche milione di euro di fondamentale importanza sul monte ingaggio; e in questo senso il nome di Aaron Ramsey continua ad alleggiare con sempre più insistenza.