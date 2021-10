Calciomercato Juventus, addio a sorpresa | Pronto un triennale

Calciomercato Juventus, colpo in uscita a sorpresa: il contratto triennale è già stato offerto, e si tratta di una proposta super allettante.

L’acquisto di pedine importanti da inserire nello scacchiere tattico di Max Allegri passa dall’addio di quegli esuberi che, oltre a non essere parte integrante del progetto tecnico, rappresentando un fardello anche sotto l’aspetto squisitamente economico. Un nome su tutti: Aaron Ramsey, con il gallese che in bianconero non ha mai ripetuto le convincenti prestazioni che lo vedono protagonista con la maglia del Galles. I quasi 7,5 milioni di euro che il gallese percepisce, annualmente, rappresentano un aspetto da tenere in grande considerazione, e che ad esempio fino a questo momento ne hanno impedito la cessione.

Calciomercato Juventus, il Newcastle spinge per Ramsey: pronto un triennale

Secondo quanto rivelato da Ekrem Konur, il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul gallese della Juventus, proponendogli un ricco contratto triennale: sebbene non siano state svelate le cifre dell’affare, vista le grandi potenzialità economiche di cui la super potenza saudita può disporre, c’è da immaginare che il gallese possa essere seriamente ingolosito dall’idea, anche perché ritornerebbe in quel campionato che più ne ha esaltato le caratteristiche e lo stile di gioco.