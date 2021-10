Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic | Decisione presa

Ancora voci di calciomercato per la Juventus, che solo domani tornerà ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato.

Gennaio ormai si avvicina sempre più e i tifosi bianconeri si aspettano che la Juventus possa riuscire a cogliere al volo le occasioni che si presenteranno volta per volta per rendere sempre più competitiva la squadra di Allegri. Chi a gennaio sogna il grande colpo in attacco rischia di rimanere deluso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Calciomercato Juventus, Vlahovic non cambia maglia a gennaio

Contrariamente alle voci degli ultimi gg Dusan #Vlahovic e il suo agente Ristic non sono propensi a un trasferimento a gennaio. Idea è di restare alla #Fiorentina fino a giugno, disputando una grande stagione. In estate l’addio: #Juventus – come anticipato lunedì – in prima fila https://t.co/eOeho9auJP — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 10, 2021

Come scrive il giornalista Nicolò Schira su Twitter, Vlahovic non ha intenzione di cambiare casacca nel mese di gennaio e dunque rimarrà sicuramente alla Fiorentina. Il bomber vuole disputare una grande stagione e confermarsi in serie A. Poi in estate si aprirà l’asta per la sua cessione perché ovviamente il club gigliato intende monetizzare al meglio la sua cessione e non correre il rischio di vederlo partire a parametro zero. La Juventus è in prima fila per aggiudicarselo, ma l’impressione è che la concorrenza da battere sarà davvero tanta.