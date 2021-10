La Juventus spinge per averlo subito | Pressing bianconero

La Juve è ripartita senza di lui contro Chelsea e Torino, ora lo aspetta per un salto di qualità nei big match. Allegri spinge per Dybala.

I tempi sono maturi perché entro il 30 arrivi l’annuncio del rinnovato legame con la Juventus (contratto da 10 milioni, bonus compresi, fino al 2026). Oltre a questo anche perché giungano segnali definitivi sulla sua centralità all’interno della Juve. La squadra di Allegri è ufficialmente uscita dall’emergenza e da una partenza difficile senza di lui, contro Chelsea e Torino. Ora vuole spiccare il volo, che la riporti nelle zone alte, con Paulo Dybala. Ecco spiegato il pressing bianconero sul suo numero dieci, quello da cui ci si aspetta una giocata magica in ogni match.

Da domani, quando Allegri ritroverà la squadra dopo due giorni di riposo, rientrerà in gruppo, per riprendersi responsabilità e riflettori. La sua stagione – spiega la Gazzetta dello Sport – è cominciata con tre gol complessivi. Ma anche con una aumentata pericolosità e “presenza” all’interno della partita, rispetto alle uscite della scorsa stagione, quando non è mai stato davvero a posto.L’obiettivo, quasi dichiarato è di tornare intorno a quota 20 gol del periodo pre-Ronaldo, ma anche alla decina abbondante di assist fatti registrare con Sarri. I palcoscenici importanti non mancano nelle prossime settimane, a partire dalla Roma di Mourinho. Ai giallorossi Paulo Dybala non segna dalla stagione 2015-16 (fece centro sia all’andata che al ritorno), la sua prima a Torino: anche quello di oggi, in fondo, è un nuovo inizio. Nel segno del dieci.