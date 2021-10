Calciomercato Juventus, Allegri lo ha visto dal vivo. Vuole prenderlo

Max Allegri è stato chiaro: la qualità dell’organico si alza soltanto se a centrocampo verranno fatti innesti di una certa portata. L’obiettivo è Tchouameni.

Secondo la Gazzetta del Sport, il nodo è sempre lo stesso, il centrocampo. Da anni la Juventus cerca di sistemare un reparto che un tempo era governato da un poker di campioni (Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisio). Adesso invece è alla ricerca di una nuova identità. L’acquisto estivo di Manuel Locatelli, 23enne azzurro arrivato dal Sassuolo, ha contribuito a ringiovanire e riportare qualità in mezzo, ma non basta. L’obiettivo della Signora è mettergli accanto un giocatore fisico e di sostanza, che in mediana possa fare un po’ tutto. Il nome? Chiaramente quello di Aurelien Tchouameni, anche perché Paul Pogba costa un occhio nella testa e va per i trenta.

Tchouameni, il gigante scelto dalla Juventus

Tchouameni invece è giovane, dinamico e può interpretare più ruoli nel centrocampo bianconero. Si era parlato di lui già a giugno, ma il Monaco è bottega cara e senza una cessione la Juventus non poteva permettersi altri ingressi in mediana oltre a Locatelli. Meno di una settimana fa ha giocato all’Allianz Stadium la semifinale di Nations League contro il Belgio. In tribuna c’erano Federico Cherubini e Allegri insieme al nuovo a.d. Maurizio Arrivabene. Hanno assolutamente confermato l’opinione positiva che si erano già fatti di lui.