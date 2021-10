Calciomercato Juventus, prestito a gennaio | Tre squadre interessate

Calciomercato Juventus, tre squadre avrebbero mosso interesse per uno dei giocatori di Allegri, un prestito già a gennaio.

Calciomercato Juventus, tre squadre di Serie A avrebbero chiesto Pellegrini in prestito. Lo comunica ‘AJG News’ che su Twitter scrive di tre, possibili, acquirenti per il terzino di Allegri, decisamente poco utilizzato nel corso della stagione. Le squadre di Serie A avrebbero chiesto il prestito del giocatore così da poterlo far giocare di più.

Pellegrini in prestito in Serie A

Il terzino di Allegri potrebbe quindi scegliere l’ipotesi del prestito per continuare la sua stagione. Sampdoria, Genoa e Salernitana avrebbero mosso l’interesse nei suoi confronti ora aspetta ai bianconeri rispondere. Come sappiamo, dietro la situazione, numericamente parlando, non è delle migliori. In caso di addio di Pellegrini, probabilmente, i bianconeri dovranno tornare sul mercato assicurandosi un nuovo terzino.

Negli scorsi giorni si era parlato di un eventuale ritorno su un vecchio pallino della dirigenza, Emerson Palmieri, attualmente in prestito in Francia che potrebbe già decidere di lasciare il Lione e scegliere la Juventus a gennaio. Il laterale italiano sarebbe, certamente, un ottimo rinforzo per Allegri anche per la possibilità di alternarsi su entrambe le fasce e giocare all’occorrenza da esterno.