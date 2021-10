Calciomercato Juventus, assalto a gennaio | Addio del centrocampista

Calciomercato Juventus, possibile assalto al centrocampista che avrebbe fatto sapere di voler cambiare squadra già a gennaio.

Calciomercato Juventus, possibile assalto a gennaio dei bianconeri al centrocampista del Psg, Wijnaldum. Da poco sbarcato in Francia il giocatore ha reso pubblici i suoi malumori e non è da escludersi un possibile addio prematuro già nel mercato di gennaio. Giocatore acquistato dal Liverpool, l’olandese ha dato dimostrazione già con i reds di essere uno dei più forti interpreti del ruolo. Arrivato al Psg dal Liverpool a parametro zero, il classe 1990 pensava di avere più spazio durante la stagione ma le aspettative non sembrano essere state rispettate fino adesso.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho e lo Juventus Stadium | Il rapporto difficile col tecnico

Wijnaldum addio a gennaio | C’è la Juventus

Sull’ex Liverpool e perno del centrocampo olandese, ci sarebbe proprio la Vecchia Signora che andrebbe a cogliere l’opportunità ghiotta proprio nel mercato invernale. In caso di addio infatti la Juventus sarebbe la squadra in pole interessata al giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Allegri e i sudamericani | In vista della Roma decima Juventus diversa

Come riporta ‘Calciomercato.it’, il giocatore aveva già espresso pubblicamente il suo malumore a NOS dicendo “Una situazione nuova per me, è difficile viverla: non posso dire di essere totalmente felice perché non è ciò che mi aspettavo. Ma il calcio è anche questo dovrò imparare ad affrontare questi momenti lavorando sodo per risolvere la situazione nei migliori dei modi. Sono un combattente e devo restare positivo”.

Sicuramente parole che potrebbero aprire ad una cessione già ed eventualmente nel mercato di gennaio, staremo a vedere.