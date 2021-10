Juventus-Roma sempre più vicina: le ultime sulla formazione

Juventus-Roma è ormai nel mirino dei giocatori bianconeri che domenica andranno a caccia di un altro successo in campionato.

Partita che si preannuncia molto difficile quella che andrà in scena allo Stadio nel weekend. La formazione giallorossa sotto la guida di José Mourinho ha trovato compattezza e voglia di emergere. E i buoni giocatori non gli mancano di certo. La Juventus si presenta a questo appuntamento con tanti assenti e alcuni giocatori non al meglio dopo gli impegni con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Chi giocherà?

Juventus, la formazione è ancora un rebus

Poche le certezze al momento per Allegri. Che tra i pali avrà Szczesny e al centro in difesa Bonucci e De Ligt. Sugli esterni Danilo e Alex Sandro andranno valutati, potrebbe esserci spazio per De Sciglio e Pellegrini come avvenuto contro il Napoli. A centrocampo gli uomini sono contati vista la positività di Rabiot e gli acciacchi di Ramsey e McKennie. Con Arthur non al meglio, probabilmente il tecnico chiederà gli straordinari a Bentancur. Anche se rientrerà comegli altri sudamericani solo poche ore prima del fischio d’inizio. Sugli esterni dovrebbero esserci invece Bernardeschi e Cuadrado. Dubbi anche in attacco. La speranza è quella di ritrovare in extremis Dybala al fianco di Chiesa.