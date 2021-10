Calciomercato Juventus, il bomber del futuro va verso il Milan

Il Milan vuole affondare il colpo per il centravanti più forte in chiave futura. I rossoneri stanno sorpassando la Juventus per il bomeber Lucca.

Il Milan è in procinto di beffare la Juventus e Maldini si sfrega le mani. E questo sorpasso la dice lunga su come i rossoneri stiano progettando il definitivo rilancio a livello nazionale e internazionale. l metodo di lavoro della società rossonera pone particolare attenzione ai talenti stranieri, come dimostrano i contatti aperti, in particolare con Francia e Belgio. Sul fronte italiano ha attirato attenzioni Lorenzo Lucca che è andato ancora in gol con l’Under 21. La prima marcatura in maglia azzurra non fa che confermare il suo brillantissimo curriculum in serie B: 6 gol in 7 gare. Così il Milan sta provando a superare la concorrenza di Inter e Juventus, anche loro al lavoro per strapparlo al Pisa

Lucca, in pole position c’è il Milan