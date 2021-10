Calciomercato Juventus, “Adesso non c’è nulla” | Le ultime sullo scambio

Calciomercato Juventus, parla il dirigente dell’Atalanta che smentisce le voci di un possibile scambio. Ma le porte non sono chiuse

Il passo indietro arriva direttamente da una delle società interessate al possibile scambio. Ma la porta è tutt’altro che chiusa. Anzi, il fatto che Antonio Percassi, che oggi ha ricevuto il premio Glgs Ussi, dica che “al momento non c’è nulla”, dimostra come le cose possano cambiare nello spazio di breve tempo. L’Atalanta e la Juventus infatti potrebbero cercare di intavolare uno scambio già a gennaio per andare incontro alle esigente dei propri tecnici.

Si sa bene che la società bianconera ha bisogno di un centravanti. E nell’attesa di tentare il colpo per la prossima stagione – Vlahovic è l’oggetto del desiderio di Cherubini – potrebbe decidere a gennaio di prendere un elemento che in Serie A ha sempre segnato con regolarità e che nel mirino, dei piemontesi, c’è già stato.

