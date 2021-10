Roma, che sorrisi. Recuperati due calciatori in vista della Juventus

La Roma tira un sospiro di sollievo in vista del match di Torino contro la Juventus. I giallorossi recuperano due pedine. Su Abraham invece…

La Roma tira un sospiro di sollievo e allo Juventus Stadium schiererà calciatori di una certo topo. Mou proverà a vincere e ad affossare definitivamente la compagine allenata da Massimiliano Allegri. La Gazzetta dello Sport questa mattina dà informazioni che riguardano lo spogliatoio giallorosso, evidenziando come Mourinho abbia recuperato due titolari inamovibili. La prima buona notizia riguarda Pellegrini che, smaltita la febbre, ieri ha cominciato un lavoro differenziato. L’altra invece il rinnovo di Mancini, la cui trattative, ieri, hanno fatto registrare un altro passo avanti. In sede, infine, ieri si è visto anche Vigorelli, l’agente di Zaniolo, ma per questioni relative all’assicurazione del suo assistito.

Roma, Abraham resta in dubbio

La Roma conta di recuperare anche Abraham. Gli esami a cui si è sottoposto ieri non hanno evidenziato nulla di particolarmente grave. «Sto bene – risponde in inglese appena sbarcato nella capitale – e spero di poter giocare domenica». Basta questo per rinfocolare l’ottimismo di coloro che invece, fino a pochi minuti prima, presagivano sventura e addirittura una operazione alla caviglia. Ma i sorrisi della piazza, però, andavano lentamente scemando quando il centravanti andava immediatamente a sottoporsi ad accertamenti. Il club ha fatto filtrare questo risultato: «Forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. La sua disponibilità per la gara di Torino verrà valuta nei prossimi giorni». Il sottotesto arrivava subito dopo: il giocatore avverte molto dolore, il colpo è stato forte e oggi non si allenerà.