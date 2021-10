Juventus-Roma, il programma di rientro per i calciatori sudamericani

In vista di Juventus-Roma la dirigenza bianconera ha predisposto viaggi speciali per tutti i sudamericani. Allegri spera di poterli sfruttare.

iniziamo col dire che tutti i calciatori bianconeri impegnati negli impegni internazionali hanno sostenuto i match in questione. Nessuno deve più scendere in campo. Gli ultimi a giocare sono stati i brasiliani e Bentancur. Prima della mezzanotte italiana, invece, era toccato a Cuadrado. In vista di Juventus-Roma, Allegri sta entrando nell’ottica di sfruttarne qualcuno. Un giorno in più di tempo forse non cambia la vita. Ma può cambiare la Vecchia Signora, questo sì. Max Allegri si prepara ad affrontare Mou con molti meno problemi rispetto a quelli riscontrati a settembre contro il Napoli. In quell’occasione i bianconeri giocavano in trasferta, di sabato, alle 18.Tra chi sarebbe tornato il venerdì sera e chi addirittura di sabato, alla fine decise di tagliare la testa al toro lasciando tutti e cinque i sudamericani a casa.

LEGGI ANCHE >>> Chiellini smette, la Juventus ha individuato il suo erede in difesa

Juventus-Roma con i sudamericani

Erano cinque titolarissimi: Paulo Dybala, Alex Sandro, Danilo, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado, ricorda il Corriere dello Sport. Solo il colombiano forse sarebbe riuscito a scendere in campo al Maradona, poi una gastroenterite lo costrinse a rimandare anche il rientro e la Juve si presentò con gli uomini contati a Napoli. Questa volta invece la situazione cambia e anche parecchio. Perché Juventus-Roma si gioca a Torino, di domenica, alle 20.45. E’ quanto basta ad Allegri per potersi prendere tutto il tempo che serve prima di decidere se utilizzare o no anche il blocco dei sudamericani. Sono tutti attesi questa sera in Italia e domani alla Continassa per la rifinitura.