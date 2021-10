Calciomercato Juventus, apertura ufficiale: “Lo lasceremo andare”

Calciomercato Juventus, l’apertura ufficiale del presidente non lascia spazio più ad alcun tipo di dubbio: annuncio in diretta.

Sebbene manchi ancora molto prima che inizi la sessione di calciomercato, alcune delle linee guida fondamentali che la Juventus cercherà di perseguire nelle prossime campagne acquisti sono ravvisabili in modo più o meno diretto. E sicuramente tra le priorità in casa bianconera c’è l’acquisto di un centrocampista in grado di dare kg e centimetri al reparto bianconero, per troppo tempo privo di un metronomo in mezzo al campo in grado di abbinare qualità e quantità.

Tra i nomi nella lista della Vecchia Signora c’è sicuramente quello di Aurelien Tchouameni, che in termini di benefit coast si potrebbe rivelare un’opportunità molto propizia. Nelle settimane scorse, però, era stato accostato alla Juve anche il profilo di Renato Sanches, e a tal proposito trapelano delle novità degne di nota.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Renato Sanches

A proposito della situazione di Sanches, è intervenuto il presidente del Lille Olivier Letang, che a BFM ha esternato il suo punto di vista in merito al rincorrersi delle voci relative al proprio calciatore: “Se arriverà un’offerta da un grande club, lo lasceremo andare. Ne abbiamo parlato e ne abbiamo già discusso direttamente con lui. Vedremo cosa succederà ma per ora è con noi ed è felice di essere qui. Ha fornito prestazioni interessanti dopo l’infortunio, anche nell’Europeo con il Portogallo“.