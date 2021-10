Calciomercato Juventus, a Torino “è infelice” | Real Madrid all’assalto

Calciomercato Juventus, secondo quanto riportato dalla Spagna, a Torino il calciatore sarebbe “infelice”: assalto del Real Madrid

Dalla Spagna non arrivano sicuramente notizie che lasciano i tifosi della Juventus tranquilli. Anzi, tutt’altro. Sì, perché secondo Diarigol, a Torino, il calciatore sarebbe infelice.

E la corte serrata che il Real Madrid potrebbe fare, magari versando almeno quei 100 milioni di euro – e forse non bastano – che la Juventus chiede per Federico Chiesa, potrebbe anche fare la differenza. Sì, perché secondo i media spagnoli, il figlio d’arte che la società bianconera ha preso dalla Fiorentina e che negli ultimi anni è praticamente esploso con prestazioni da capogiro, non sarebbe contento di rimanere alla corte di Massimiliano Allegri. Stimolato, anche, dalla possibilità di volare a Madrid e giocare per i Blancos.

Calciomercato Juventus, non c’è solamente il Real Madrid su Chiesa

La Juve dalla sua non ha nessuna intenzione di cedere il calciatore. Per i prossimi anni, Chiesa, sarà uno dei punti fermi della squadra. Ma senza dubbio sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino, soprattutto in Premier League dove Liverpool, Chelsea, e infine anche il Newcastle ultramilionario che ha praticamente cambiato le strategie di molti club, hanno il suo nome scritto con la penna rossa sui taccuini.

E chi non lo farebbe, in questo momento, viste soprattutto le qualità tecniche e fisiche che il bianconero ha dimostrato di possedere negli ultimi mesi. Una situazione, come detto, che non lascia di certo tranquilli i tifosi della Vecchia Signora, che senza dubbio sperano di vedere Chiesa a Torino per molto tempo. E poi, onestamente, di questa infelicità non se ne vede l’ombra.